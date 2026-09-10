美聯：樓市正走出整固期　料全年樓價升15%　第四季私樓成交增5成

美聯物業今日（10日）發表第4季樓市及息口走勢前瞻，預計第四季有望重回上升軌道，單季升幅擴大至近4%，並維持全年樓價上升約15%的預測。另外，新一份《施政報告》及香港首個《五年規劃》公佈在即，美聯物業亦提出多項建議，當中包括提升自置居所比率至55%、持續招商引資，以及檢視投資移民政策等。



樓市基本面穩固 正逐步走出整固期

美聯集團行政總裁暨美聯物業執行董事馬泰陽表示，香港樓市經歷上半年樓價及成交明顯上升後，自6月下旬進入短暫的整固期，一、二手交投速度有所放緩，樓價升勢亦明顯放緩。不過近期多個新盤以具競爭力的價格推出，帶動積壓購買力逐步釋放，一、二手住宅交投同步回穩；租務市場表現更持續強勁，租金屢創新高。目前本港樓市基本面維持穩固，並正逐步走出整固期，為第四季新一輪升勢蓄力。

料第四季一手私宅成交量將按季增五成

展望第四季，馬泰陽預期，隨着市場氣氛改善，發展商將加快推盤步伐，進一步釋放剛性需求、換樓需求及長線投資需求，住宅市場有望迎來更廣泛的交投回升。預測第四季一手私宅成交量將按季增加約50%，至約5,100宗；二手住宅成交量則料按季增加約10%，至約12,700宗。

美聯物業分析師岑頌謙（左）、美聯集團行政總裁暨美聯物業執行董事馬泰陽（中）、經絡按揭轉介首席副總裁曹德明（右）

美聯馬泰陽料全年樓價升15%

租金與樓價方面，租金接連破頂，但現時樓價較2021年歷史高位仍低近16%，具備一定「追落後」空間，預計第三季樓價維持平穩向上，全季微升約1%；第四季則有望重回上升軌道，單季升幅擴大至近4%，並維持全年樓價上升約15%的預測。

料第四季啟動一次「防禦性」加息

息口方面，經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，美國7月份CPI及核心CPI升幅均有所放緩，且符合市場預期，若本周即將公佈的8月份通脹數據沒有意外飆升，預計下週美聯儲將繼續按兵不動，保持利率不變。

但要注意的是，最新美國8月份非農就業新增16.2萬人，遠高於市場預期，加上近期地緣政治局勢再度升溫，新任聯儲局主席仍堅持2%的長期通脹目標，若未來通脹數據再度飆升，將為加息提供支撐，不排除聯儲局於第四季啟動一次「防禦性」加息。不過，即使美國年底前加息，本港銀行亦未必即時跟隨，或只會輕微上調最優惠利率。

倡提升自置居所比率至55%

新一份《施政報告》及香港首個《五年規劃》公佈在即，美聯物業亦提出多項建議，包括以提升自置居所比率作為房屋政策的新目標，並考慮訂立五年內將自置居所比率提升至55%的參考指標。

持續招商引資、檢視投資移民政策

又建議政府善用北部都會區土地及房屋供應，按市場需求及吸納能力靈活調整供應規模和步伐，以新增供應調節供求，維持樓市平穩發展。在增加房屋供應的同時提升居住面積與居住質素。更重要的是，建議發揮房地產市場對香港經濟的支撐及帶動作用，持續招商引資及檢視投資移民政策，並適度提高北部都會區私營發展項目的參與比例。

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