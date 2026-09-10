短炒難救納米樓！海茵莊園開放式戶370萬沽 一年扣使費料蝕一球
撰文：黃祐樺
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二手市場回暖，過去市場錄得不少扣使費後仍成功短炒獲利的個案，惟將軍澳海茵莊園錄得一宗偏離近期升市的個案，屋苑一伙203平方呎的納米開放式戶，僅以370萬元沽出，上手業主持貨僅一年，轉手帳面蝕讓逾88.3萬元，而扣代理佣金及印花稅後，實蝕金額料更接近100萬元。
納米開放式戶370萬沽
市場消息指，上述成交單位為海茵莊園1座中層A3室，實用面積約203平方呎，屬開放式間隔，新近以370萬元沽出，呎價18,227元。參考同類成交單位屬同座中層A3室，實用面積相同，在2026年6月初以360萬元沽出，反映今次成交單位較3個月前微升10萬元。
一年帳面貶值近兩成
至於，原業主於2025年7月以458.3萬元買入單位，持貨至今僅一年，是次轉手帳面蝕讓88.3萬萬元，單位期內貶值19.3%。如計及代理佣金3.7萬元，以及買入時的印花稅7.58萬元，料需實蝕99.58萬元。
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