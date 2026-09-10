恒地紅磡映匯暫收3200票、超購22倍　會所設迷你高球區、燒烤樂園

恒地（0012）旗下的紅磡重建項目MIDTOWN SOUTH（原稱必嘉坊）第六期映匯CHESTER II ，本周六（12日）首輪賣143伙，當中盡推4張價單單位共138伙，另招標5伙。項目截至下午1時半，暫收3,200票，以首輪銷售價單單位合共138伙計，超購約22.1倍。



恒基物業代理董事及營業（一）部總經理林達民，預計項目截票可逾4,000票。另住客會所位於二樓及三樓，住客會所連公用花園及遊樂設施之面積約13,285平方呎。

當中設施方面，二樓設有貴賓廳、閒逸間、迷你高球區、健身廊及瑜伽室等。其中，健身空間配備國際品牌健身器材，更特別連接室外迷你高爾夫球區。三樓則規劃有童趣天地、燒烤樂園和多個戶外休閒綠意空間。

恒基物業代理董事及營業（一）部總經理林達民。

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。