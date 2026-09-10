兩房價錢買三房！嘉湖山莊三房短炒460萬沽　上手8個月實賺逾27萬

樓市氣氛轉旺，天水圍嘉湖山莊錄短炒成交。該屋苑一伙三房套單位新近以460萬元沽出，呎價7,302元，造價貼近兩房戶。上手業主一心買入單位短炒圖利，持貨僅8個月帳面獲利40萬，扣除使費後仍實際獲利逾27萬元離場。



嘉湖山莊三房套460萬

中原地產分行副分區營業經理何家樂表示，是次成交為天水圍嘉湖山莊5期麗湖居9座低層B室，實用面積630平方呎，屬三房套間隔，附帶雅致裝修。據知，原業主一心單位短炒圖利，見買家出價已達其目標價，遂果斷沽貨，最終獲投資者以460萬元承接，呎價7,302元。

天水圍嘉湖山莊。

8個月帳面獲利40萬

何家樂表示，參考最新一宗兩房以成交價430萬元沽出，較是次三房套造價僅高30萬元，參考上述單位月租市值約1.55萬至1.6萬元計，料租金回報率4厘或以上。

據知，原業主於今年1月以420萬元購入，持貨約8個月，是次轉手帳面獲利40萬元，單位升值近1成。若扣減佣金、印花税等交易使費約12.81萬元後，料該業主實賺約27.19萬元。

天水圍嘉湖山莊。

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