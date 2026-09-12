恒地紅磡映匯今首輪開賣138伙　不足兩小時、超過半數獲認購

恒地（0012）旗下的紅磡重建項目MIDTOWN SOUTH（原稱必嘉坊）第六期映匯CHESTER II ，周六（12日）首輪賣143伙，當中盡推4張價單單位共138伙，另招標5伙。該項目昨日晚上截票，7日來累收約4,085票，超額認購約29倍。



發展商表示，截至下午1時，距離開賣不足兩小時，138伙單位中已有超過半數獲認購。



首輪截收4085票、超額認購約29倍

今日首輪開賣的138伙價單單位，折實價542.88萬至1,037.7萬元，折實呎價19,732至24,825元。入場單位為6樓L室，實用面積269平方呎，屬一房間隔，扣除最高10%折扣後，折實價542.88萬元。

首輪銷售安排買家分組揀樓，S組最先揀樓，買家最多購買6伙，A組買家最多購買4伙，及B組則是一般散客揀樓。

項目提供263伙

項目提供263伙，主打一房及兩房，佔全盤逾8成，映匯戶型涵蓋一房至三房，實用面積介乎226至630平方呎，包括88伙一房、124伙兩房及51伙三房，當中設1伙連天台特色戶，實用面積630平方呎，屬三房一套連儲物室間隔。

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。