波老道應天兩伙4房大宅逾2.76億沽　呎價逾6.52萬

長實集團（1113）旗下半山波老道21號21 BORRETTROAD項目第2期「應天」今日（14日）以招標形式成功售出兩套大宅，總成交金額逾2.76億元。



最新成交個案包括應天的8樓9號室，以及9樓9號室，實用面積同為2,137平方呎，同屬四房雙套間隔，成交價分別為逾1.3719億及逾1.3933億元，呎價分別為64,200及65,200元。該樓盤在約3個月共售出14伙，累售逾25億元。

發展商又表示，「應天」自開售以來，多次錄得單日連環成交，並同時帶動相鄰第1期售出4伙。

長實集團（1113）旗下半山波老道21號21 BORRETTROAD項目。

長實營業經理陳詠慈。

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