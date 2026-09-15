紅磡必嘉坊累沽1640伙吸金逾百億　映匯明招標天台戶　每呎索4萬

恒地（0012）旗下的紅磡重建項目MIDTOWN SOUTH（原稱必嘉坊），項目第六期映匯CHESTER II 將於明日次輪價單銷售45伙，另招標3伙。發展商今日（15日）開放29樓A室特色戶天台參觀，該單位亦會於明日推出招標，意向呎價4萬元。至於整個項目計，暫累沽逾九成，套現逾百億元。



恒基物業代理董事及營業（一）部總經理林達民表示，映匯首輪連招標沽137伙，吸金約10.2億元，平均呎價22,000元，平均售價750萬元。整個項目計，累沽逾九成，涉約1,640伙，吸金約104.5億元。

至於今日開放參觀的映匯29樓A室連天台戶亦會於明日招標發售，實用面積630平方呎，連619平方呎天台及139平方呎平台及前庭，該單位近日獲買家查詢，意向呎價4萬元。

至於明日銷售的45伙，折實售價由578.88萬至1,030.5萬元，折實呎價20,982至26,359元。入場單位為6樓H室，屬一房間隔，售價為578.88萬元。入場呎價單位為6樓K室，同屬一房間隔，呎價20,982元。

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