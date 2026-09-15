西貢WHITESAND COVE招標新一批洋房　華懋惜售餘貨、有加價空間

華懋集團旗下西貢白沙灣豪宅項目WHITESAND COVE，最快本周內上載新銷售安排，以招標形式推出新一批洋房，發展商表示，項目存有加價空間。



WHITESAND COVE累售13伙、總套現3.9億

華懋銷售及市場總監封海倫表示，項目累售13伙，總套現3.9億元。項目全盤僅設6伙洋房，均位於最前排，尚餘4座洋房待售，最快本周再推出新一批洋房招標應市，有機會周內上載銷售安排，將包括最新開放的示位。她透露，項目續採惜售策略，並存加價空間，甚至「每賣一間就會加價」。

談及項目銷情，她指出，最新上月標售出8號洋房，採五房五套設計，實用面積3,162平方呎，連833平方呎花園、695平方呎天台及專屬車位。該洋房成交價為9,938萬元，成交呎價為31,429元，皆創白沙灣區內新高紀錄。

東涌牽引配電站上蓋住宅正申請預售樓花

推盤部署方面，她指出，集團將繼續推售何文田瑜一項目，該項目僅剩餘77伙向維港景及特色單位待售。另外與港鐵（0066）合作發展的東涌牽引配電站上蓋住宅項目，正申請預售樓花同意書，該項目示範單位亦正籌備當中。

對於新施政報告會否再上調豪宅印花稅，封海倫指出，因住宅市場長遠健康發展幫助經濟，故相信政府會先考慮穩定經濟。

全盤40伙 設有6幢洋房

項目共提供40伙單位，包括34伙分層單位及6幢洋房。分層單位分佈於5座住宅大廈，戶型涵蓋三房至四房，實用面積由833至1,772平方呎。另設6幢洋房，實用面積833至3,162平方呎。所有洋房均設有私人電梯及專屬停車位。

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