華懋西貢WHITESAND COVE下周標售第3座、第5座四房　料不少於4伙

華懋旗下西貢白沙灣豪宅項目WHITESAND COVE今日（20日）首度開放現樓示範單位。項目最快於下周招標推售，首批率先為第三座及第五座的四房臨海單位，預計數量不少於4伙。



華懋集團銷售總監封海倫表示，項目上月開放示範單位後反應熱烈，成功錄得超過600組買家登記參觀，客源中有一半來自新界區，由於項目為西貢區15年來首個新盤，因此亦吸引許多區內買家。

最快下周招標賣第三座及第五座臨海單位

項目最快將於下周以招標形式推出第三座及第五座的臨海單位，均為四房間隔，實用面積由1,218至1,652平方呎，數量不少於4伙。至於洋房則會採取惜售策略，不急於推出銷售。

對於項目銷情，封海倫強調有信心，因為豪宅市場一向都有捧場客，而且是次項目有特點及供應稀少。目標呎價將參考南區及九龍區豪宅。

華懋集團銷售總監封海倫（左二）（李明珠）

項目提供40伙

項目共提供40伙單位，包括34伙分層單位及6幢洋房，分層單位分佈於5座住宅大廈。當中第1座及第2座樓高5層，第3座、第5座及第6座則樓高6層。分層戶型涵蓋三房至四房，三房設8伙，四房為主打設26伙，另設6幢洋房；實用面積833至3,162平方呎。