施政報告2026｜持續更新房策　為進駐北都企業度身訂造融資方案

【施政報告2026、香港施政報告、香港五年規劃、香港一五規劃、樓市、樓價、房地產、房屋政策】行政長官李家超今日（16日）發表《香港第一個五年規劃》以及任內最後一份《施政報告》。《香港01》將不斷更新有關本地房地產政策的最新資訊。



今次《施政報告》將圍繞「五年規劃」鋪排長遠策略，民生與經濟政策重點預料涵蓋安老政策、北部都會區發展、房屋規劃、舊樓維修監管、租置計劃去向、港珠澳大橋通關便利措施等。



施政報告2026房地產政策重點內容

●合資格家庭生育前後三年買樓 減免最多2萬元印花稅

●為進駐北都企業度身訂造融資方案 精準支持北都發展

●年底在粉嶺北推出第二個「片區開發」試點項目

●北都九個新發展區 四個已動工涉800公頃土地

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平均每年將增加逾3.5萬個公營房屋

【13:19】政府繼續全方面增加公營房屋供應。李家超指出，2027-28年度起的五年，公營房屋落成量將平均每年增逾3.5萬個單位，而簡約公屋於明年三月底前全數3萬個單位將落成，提前達標。

合資格家庭生育前後三年買樓 減免最多2萬元印花稅

【13:08】政府推出一系列鼓勵生育措施，其中在印花稅減免方面，合資格家庭在生育前一年或後兩年內購買住宅物業，可獲減免最多2萬元印花稅。

此外，政府指延續新生嬰兒2萬元獎勵金三年，同時提高第二名或以後子女獎勵金：就《行政長官2026年施政報告》當日或之後出生第二名或以後的子女，該名新生嬰兒的獎勵金將由2萬元提高至3萬元，為期三年。

而免稅額方面也有提高，就《行政長官2026年施政報告》當日或之後出生第二名或以後的子女，相關的免稅額會由 14 萬元提高至 16 萬元。上述第二名及以後的子女：出生後首兩年的額外免稅額由 14 萬元提高至 16 萬元。

白表家庭申請者如有新生嬰兒 按揭成數升至95%

由下一期居屋銷售計劃起，有新生嬰兒的白表家庭申請者，最高按揭成數將提升至95%，減少首期負擔。

北都資助房屋單位面積比例增至25%

李家超指，房委會在2031-32年度起落成的北都資助出售單位項目中，會增加面積較大單位（即實用面積約45平方米或以上）比例，由現時20%增至25%。市民可以「住大些」，居住質素整體提升。

行政長官李家超今日（16日）發表《香港第一個五年規劃》以及任內最後一份《施政報告》。

為進駐北都企業度身訂造融資方案

李家超指，金管局和香港銀行公會已於今年4月成立「北部都會區金融諮詢工作小組」，與政府及園區公司探討北都發展的公私營合作模式和融資安排。參與工作小組的23家銀行將為進駐北都的企業度身訂造融資方案，精準支持北都發展。保監局將於年底落實對合資格基礎設施投資降低資本要求，釋放更多保險資金參與包括北都發展在內的香港基建項目。

年底在粉嶺北推出第二個「片區開發」試點項目

【13:04】今年8月成功批出洪水橋╱厦村新發展區的「片區開發」項目，李家超指最早將於年底在粉嶺北推出第二個「片區開發」試點項目。同時持續精簡程序，節省北都建設的時間和成本。

當中包括財政司副司長領導的「規劃及發展工作組」協調部門間加快審批速度、採用「框架採購模式」提升成本效益，以及「承建商早期參與」等機制縮短建造時間，以及環保署擴大應用「香港環境數據庫」，整合超過200項環境數據及透過AI優化規劃，就北都的相關項目而言，環評程序的目標所需時間約15至20個月。

北都九個新發展區 四個已動工涉800公頃土地

【12:59】李家超指，北都已進入全速建設階段。直至2025-26年度累計已產出約120公頃「熟地」，而2026-27年度及2027-28年度致力產出合共不少於200公頃「熟地」。

北都九個新發展區中，四個（包括古洞北╱粉嶺北、洪水橋╱厦村、元朗南，以及新田科技城和河套）已開始動工，涉及土地約800公頃。第五個新發展區（牛潭尾）的土地平整及基礎設施工程將於明年上半年啟動，2028年年底起陸續產出熟地。

至於其餘四個新發展區，會於今年啟動流浮山新發展區的法定規劃及相關程序，明年亦將會陸續為打鼓嶺新發展區中超過200公頃優先發展地帶（包括部分大學城用地）、凹頭新發展區及部分馬草壟新發展區啟動法定規劃及相關程序。

行政長官李家超今日（16日）發表《香港第一個五年規劃》以及任內最後一份《施政報告》。

【12:45】李家超指出，將在北都建設新田、洪水橋和打鼓嶺大學城，三個大學城的校園區面積約300公頃，連同周邊總體規劃面積超過 1,000 公頃。新田大學城以醫學、生命健康科技及機械人等做定位。校園區涵蓋未來北環線新田站及牛潭尾站一帶土地。今年年底落成的河套香港園區一號大樓，定位為大學城起動旗艦，匯聚本地和國內外頂尖大學與機構的科研力量，大樓將命名為「河套學研一號」。

此外，香港賽馬會慈善信託基金將撥備30億元，支持興建另一座位於河套香港園區的綜合教學科研大樓。

本年內邀請專上院校申請建設洪水橋大學城校舍

李家超續指，洪水橋大學城校園會聯同毗鄰的科技區及產業區，包括洪水橋產業園、流浮山數碼科技樞紐、元朗創新園和微電子研發院等，聯動發展為「智能製造應用型專上教育及國際化人才培育中心」。政府將於本年內邀請專上院校申請建設校舍，起動洪水橋大學城校園區發展。

另外，打鼓嶺大學城將融入藝術和藍綠發展元素，支撐新興、傳統產業及新型工業的發展。

行政長官李家超今日（16日）發表《香港第一個五年規劃》以及任內最後一份《施政報告》。

商廈改裝、重建學生宿舍涉41宗 共1.08萬個宿位

【12:42】行政長官李家超表示，發展局聯同教育局於2025年7月推出「城中學舍計劃」，拆牆鬆綁，鼓勵市場以自資和私營方式將現有商廈改裝或重建為學生宿舍。計劃至今已有41宗申請獲確認資格，提供約10,800個宿位。發展局亦會在本財政年度內推售首幅學生宿舍用地，由市場競投興建新宿舍。

教育局將協助香港直資學校議會制訂《學生住宿設施營運實務守則》，訂立住宿設施、衞生、安全、舍監安排等方面的標準，讓有意參與提供住宿設施予非本地（特別是未成年）學生的營辦商遵從，為來港學生提供適切住宿。

9月15日，李家超公開新一份施政報告24字主題為「以長遠謀全局，以改革開新篇，促發展創機遇，惠民生向未來」，封面綠色代表政策延續性、活力和希望。(湯致遠攝)

2026年9月15日，行政長官李家超出席行政會議前會見傳媒，展示《香港第一個五年規劃》以及任內最後一份《施政報告》封面。( 方承恩攝）

2026年9月15日，行政長官李家超出席行政會議前會見傳媒，展示《香港第一個五年規劃》以及任內最後一份《施政報告》封面。( 方承恩攝）

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