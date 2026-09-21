投資者陳洪楷再度入市　斥1380萬購北角商業基座　呎價僅2282元

上市公司簡樸新生活（8360）主席陳洪楷再度入市，最新以1,380萬元買入北角七姊妹道高層地下全層連一樓等物業，成交呎價僅約2,282元。



展暉物業表示，物業由兆安地產有限公司於1986年興建落成，持貨40年售出。地址位於北角七姊妹道30至36號兆年大廈高層地下全層連一樓A,B室，總建築面積約6,048平方呎，成交價為1,380萬元，平均呎價約2,282元。

該物業鄰近北角地鐵站，交通便利，物業更附設獨立出入口及升降機，高層地下經營老人院，其餘交吉，預計全部出租後，回報率有望大幅提升。

陳洪楷表示，近年積極於市場尋寶，採取靈活策略，秉承吸納優質物業為宗旨，續拓投資版圖，以建立多元化物業投資組合。

北角七姊妹道30至36號兆年大廈。

資深投資者陳洪楷。

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