旺角千望基座4388萬沽　一年間劈價六成　陳洪楷夥同老牌家族入市

遠洋集團（3377）旗下旺角已屆現樓千望的基座舖位早前以招標形式推售。該基座商舖最新以約4,388萬元沽出，呎價約6,584元；最新成交價較去年的1.2億元叫價低7,612萬元，大幅減價63%。據悉，新買家為本地老牌建材商林氏家族及資深投資者陳洪楷。



國際房地產顧問第一太平戴維斯表示，物業為旺角煙廠街31號千望商業基座，基座共兩層，包括三間地下商舖及一樓全層商舖連地下入口，總建築面積約6,664平方呎。全部商舖層與層的高度均達5米，建築面積由668至3,770平方呎。物業於去年5月叫價1.2億元招標放售，直至近日減至4,388萬元沽出，一年間累減7,612萬元，減幅約63%，折合呎價約6,584元。

本地老牌建材商夥同資深投資者入市

第一太平戴維斯投資部資深董事胡子申透露，是次交易買家為本地老牌建材商林氏家族及近期活躍於樓市的資深投資者陳洪楷。林氏及陳氏因看準旺角區多年未有全新基座商場供應，物業質素極高，因此購入基座作長線投資。

現時C舖租戶為視帝陳豪經營的甜品店甜姨姨，預計未來全部商舖出租後總租金可達25萬，回報接近7厘。