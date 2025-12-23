簡樸新生活陳洪楷、Owl Square潘解頤　7350萬購長沙灣一籃子住宅

由上市公司簡樸新生活（8360）主席陳洪楷私人投資，夥拍 Owl Square 共居集團創辦人潘解頤及相關人士組成的投資財團，近期於物業市場動作頻頻，積極進行資產重組及換貨。該財團最新以7,350萬元購入長沙灣元州街三幢住宅物業的一籃子單位共33個，平均呎價僅約3,300元，低於同區市價水平。



是次最新成交的物業位於長沙灣元州街 409、411、413 號，涉及 1 至 11 樓共 33 伙住宅單位。物業已更換新升降機及完成大廈大維修，實用面積合共約22,271平方呎。以成交價7,350萬元計算，平均呎價僅約3,300元。

陳洪楷：看好市區住宅長遠價值

陳洪楷表示，團隊看好市區住宅的長遠價值，近年積極於市場尋寶，牽頭購入總值數億元的住宅物業，涉及逾百個單位。投資組合遍佈核心地段，包括深水埗欽州街一籃子物業、柯士甸道 108 號、田灣登豐街、馬頭圍道 96 號、太子道西 206-208 號，以及青山道 268、280 及 282 號一至三樓項目等。

Owl Square潘解頤：翻新後回報料達10厘、續拓共居版圖

Owl Square 創辦人潘解頤指出，是次購入的長沙灣單位間隔方正實用，將會把物業重新規劃及翻新。他預期，經優化及提升資產價值後，租金回報率可望達 10 厘以上。他強調，集團將繼續貫徹「以人為本」的宗旨，透過擴展新據點，為未來住戶提供優質的生活體驗與居住態度。