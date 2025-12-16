簡樸新生活陳洪楷、Owl Square潘解頤入市　3720萬購長沙灣唐樓群

隨著新樓銷情回暖，市區舊樓再度吸引投資者目光。近期活躍於樓市投資的上市公司簡樸新生活（8360）主席陳洪楷，以及Owl Square共居集團潘解頤等人士合組財團，新近斥資3,720萬元購入長沙灣青山道一組唐樓群，涉及9個單位。



美聯旺舖高級區域營業董事張殷焌表示，成交物業位於長沙灣青山道268、280及282號的一至三樓，涉及9個單位，總實用面積約8,103平方呎，平均每個單位作價約413萬元，平均呎價約4,590元。新買家為上市公司簡樸新生活主席陳洪楷及Owl Square共居集團潘解頤等人士的合組財團。

每伙作價413萬、平均呎價4590元

陳洪楷表示，集團計劃投入資金把物業重新裝修，並分間成需求穩健的簡約套房作長線收租，預計全部完工出租後，回報率有望大幅提升，提供現金流收入。

長遠而言，重建潛力更是另一核心價值。該批物業位處八幢相連的三層高唐樓群，地盤面積逾8,000平方呎，屬罕有市區項目。