恒基李家誠：支持政府全力推動北都　積極配合發展經濟

【施政報告2026、香港施政報告、香港五年規劃、香港一五規劃、樓市、樓價、房地產、房屋政策】恒基兆業地產集團主席李家誠表示，集團歡迎特區政府的《香港第一個五年規劃》及《施政報告》。集團支持政府全力推動北部都會區高質量發展，以大學城區為發展主線，推動教育、科技、人才一體化發展。



李家誠續表示，政府精簡北都發展的審批程序，有助縮短土地開發週期，加快北都落地。集團樂見政府持續開發土地的同時，持續審視整體情況，部署推地步伐和協調其他土地供應來源，滿足經濟發展和市民住屋需要。集團對香港前景充滿信心，將積極配合政府發展經濟。

恒基兆業地產集團主席李家誠。(資料圖片)

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。