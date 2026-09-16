「微笑劍后」江旻憓346萬沽穗禾苑兩房　四年蝕25%、樓價蒸發百萬

香港女子劍擊奧運金牌得主、享有「微笑劍后」之稱的旅遊界立法會議員江旻憓（Vivian） 沽貨套現。據悉，江旻憓以346萬元沽出沙田火炭居屋穗禾苑一伙用作出租用途的兩房單位，持貨約4年帳面貶值約25%。



據了解，江旻憓今年1月提交的利益申報資料，曾提及新界有一個出租住宅。惟直至本月初更新申報時，則改為沒有擁有土地及物業。據最新消息，江旻憓近期沽貨，相關單位為穗禾苑B座中層兩房單位，實用面積約457平方呎。

2022年初買入價463萬

資料顯示，江旻憓（Vivian）在2022年初以463萬元買入上述單位，至今年以346萬元易手，成交呎價7,571元。即物業4年間帳面蝕讓117萬元或25%。

穗禾苑早於1980年6月開始落成，樓齡46年，共有9座，每組由3座物業排列成「品」字形，其中位於較高位置的第二期包括G、H及J座，設有升降機及有蓋行人天橋連接1期購物商場。

穗禾苑。（資料圖片）

穗禾苑。

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