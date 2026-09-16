未來五年400億推進市區更新　巿建局蔡宏興指全面配合政府施政

【施政報告2026、香港施政報告、香港五年規劃、香港一五規劃、樓市、樓價、房地產、房屋政策】政府今日（16日）發表的《香港特別行政區經濟和社會發展第一個五年規劃（2026—2030年）》及2026年施政報告中，提出以新思維推動市區更新、革新樓宇復修策略，市區重建局對此表示歡迎。巿建局會全面配合政府施政方針，包括在未來五年投入至少約400億元，全力推進市區更新工作。



舊區更新納入「五年規劃」 樓宇「雙老化」問題獲重視

市建局行政總監蔡宏興表示，衷心感謝政府一直透過不同方式支援市建局推行市區更新工作。他指出，政府將推動舊區更新納入首個「五年規劃」，充分反映當局對市區及樓宇「雙老化」問題的重視。「五年規劃」中提到把舊區更新、優化環境、區域發展結合在一起，避免單一項目式「拆建」思維，重塑城巿空間，優化社區功能、改善交通接駁、完善綠化及公共空間（包括海濱），與市建局一直推動的「地區為本、規劃主導」方針一致，亦為未來市區更新工作訂定清晰的方向。

蔡宏興表示，政府以前瞻性的思維，善用包括北部都會區的新發展區土地資源支援舊區重建，不僅有助克服舊區因基建容量飽和而難以推進重建的限制，更讓市建局有空間可探討全新「樓換樓」安排，大幅提升市建局推進市區更新工作的可持續性。

他亦樂見政府落實創新政策，推出「額外地積比率先導計劃」，以及跨區地積比率轉移安排，提供誘因鼓勵私人市場積極參與舊區更新。市建局正與發展局就其營運及財政模式進行政策檢討，預計將於2027年內提出具體建議並展開公眾諮詢，檢討範圍包括「同區七年樓齡」賠償安排，將為市建局重建項目「拆牆鬆綁」。

市建局行政總監蔡宏興（夏家朗攝）

合力打擊樓宇維修工程貪污及圍標行為

至於革新樓宇復修策略方面，市建局正全力配合政府推動一系列加強監管及執法的措施，與各持份者合力打擊樓宇維修工程的貪污及圍標行為，同時加強對業主的技術支援。為此，政府一直伙拍市建局，密鑼緊鼓籌備全新支援服務，以期能盡早為進行大型樓宇維修的業主立案法團和業主，提供更全面且到位的技術支援，當中顧問及承建商的預審名單將於九月內開始接受申請，今年底逐步公布相關名單。

市建局亦十分認同政府推動預防性維修的政策方向，透過適切保養修葺，有效延長樓宇壽命，減輕舊樓重建的壓力。市建局將繼續向不同樓齡的樓宇業主推展教育及推廣工作，鼓勵業主參與預防性維修資助計劃，提早為大廈制定長期維修保養計劃及建立財政儲備。

展望未來，市建局將繼續與政府、業界及社會各界通力合作，以靈活創新思維與務實態度落實「五年規劃」及2026年施政報告各項措施，積極改善舊區居民的居住環境，為市民構建更宜居城市。

市建局行政總監蔡宏興（夏家朗攝）

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