華潤叡璟II暫逾萬票　超額認購逾116倍　擬短期內加推、下周賣樓

華潤置地（1109）西南九龍長沙灣發祥街叡璟 (THE STERLING) 第二期「叡璟II」，早前公布首張價單涉及85伙， 折實平均呎價18,680元，入場費542.6萬元起。發展商表示，項目48小時內，接獲逾萬個認購登記，以首張價單85伙計，超額認購逾116倍。



短期內加推 下周展開首輪銷售

發展商表示，項目先本周二公布首張價單，並於翌日開始接收購樓意向登記及開放示範單位予公眾人士參觀後，在48小時內已獲逾萬個認購登記，以首張價單85伙計，超額認購逾116倍，短期內公布加推單位及銷售安排，最快下周展開首輪銷售。

首張價單一房入場542.6萬

「叡璟II」首張價單涉及85伙，戶型涵蓋一房至三房，當中一房涉21伙，兩伙38伙，三伙26伙，實用面積由307至730平方呎，價單售價由645.9萬至1,683.2萬元，價單呎價20,153至23,821元。扣除最高折扣優惠16%，折實售價由542.6萬至1,413.9萬元，折實呎價16,930至20,011元。首批折實平均呎價18,680元，折實套現約8億元。

叡璟將劃分四期發展 第二期「叡璟II」樓花期為27個月

叡璟將劃分四期發展，並分階段落成，項目第一期預計關鍵日期為2028年11月25日，而第二期、第三期及第四期，預計關鍵日期分別為2028年12月25日、2029年1月25日及2029年2月25日。即今次第二期「叡璟II」樓花期為27個月。

2023年逾137億完成補地價

項目前身為長沙灣發祥街1號的潤發倉庫，由華潤集團及子公司華潤置地（海外）組成合資公司共同發展，分別持股55%及45%。在2023年1月底以逾137億元完成補地價，屬近年最大型的補地價個案，僅次於新地（0016）於2017年11月西貢十四鄉項目的159億元補地價；每呎樓面補地價約8,700元。

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