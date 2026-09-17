施永青嘆美國加息礙樓市升勢　惟租務市場暢旺　料能抵銷負面衝擊

中原地產於今日（17日）舉辦「中原窗景」及「中原開揚指數」啟動禮，宣佈透過運用地政總署的三維地圖，及發展局的空間數據共享平台，創製出全港首創的住宅虛擬窗景「中原窗景」。



中原集團創辦人施永青今日出席上述活動，並就美國聯儲局宣布加息0.25厘發表意見，他表示，美國以加息壓抑通脹，但單靠加一次息並非能有效抗通脹。故他預期，今年內將會再次加息，明年亦有機會延續加息步伐，屆時難免牽連本港金融市場。

中原施永青：租務市場活躍、料抵銷加息負面影響

不過對於本港樓市，施永青認為毋須過份悲觀。他指出，目前本港租務市場表現活躍，租金呈現穩定持續的上升趨勢，料暫時能夠為市場提供緩衝，有機會抵銷加息所造成的負面影響，令整體衝擊「不太犀利」。

預測第四季住宅樓價升幅將有所放緩

至於對本港住宅樓價的影響，施永青直言，樓價升勢將不可避免地放緩，預測第四季整體樓價升最多1%至2%。下半年累計升幅估計約2%至3%。

左起：中原集團創辦人施永青、中原集團行政總裁施俊嶸。（中原提供）

首創「中原窗景」整合三維地圖 涵蓋40萬伙私樓

另外，啟動禮的「中原窗景」由中原地圖、中原大數據及三維數碼地圖三大空間數據整合而成。首階段提供中原城市指數內143個成份屋苑共約40萬個私人住宅單位的客廳模擬窗景。於中原窗景一個版面內，用戶可以比較整幢物業高低樓層及全層單位的不同窗景。日後更將以中原開揚指數展現窗景的開揚程度。

中原集團行政總裁施俊嶸表示，今日推出兩項全港首創方案「中原窗景」及「中原開揚指數」，期望將創新的三維數碼地圖、具權威的學術科研及複雜的樓市大數據，轉化為大眾觸手可及的實用工具。有助提升物業市場的資訊透明度和交易效率，為香港締造更智能、更高效的置業環境。

中原施俊嶸表示，「中原窗景」及「中原開揚指數」有助提升物業市場的資訊透明度和交易效率。（中原提供）

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