美國加息｜港銀未跟加　發展商：對住宅市場是良好訊號

美聯儲宣佈加息0.25%，惟香港大型銀行未有跟隨，最優惠利率（P）維持不變。發展商表示，港銀未有跟加息，反映有意維持按揭市場及整體樓市的穩定，同時對住宅市場是一個良好的訊號。



港銀未跟加息 會地黃光耀：有意維持按揭市場及樓市穩定

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，美國聯儲局加息0.25厘，香港金融管理局亦相應上調基本利率，但滙豐及部分主要銀行暫時維持最優惠利率不變，反映本地銀行現階段仍有意維持按揭市場及整體樓市的穩定。

對住宅市場而言，黃光耀認為，今次銀行未即時上調P息，短期內有助穩定買家的置業信心，亦避免按揭供款成本即時增加，對成交量及市場氣氛屬正面因素。

豐地產副主席兼常務董事黃光耀。

中信泰富李肇文：對住宅市場是良好訊號

中信泰富物業代理有限公司董事李肇文表示，美國加息0.25厘，本港銀行沒有跟隨上調最優惠利率（P Rate），充分反映出目前本港銀行體系的流動性充裕，資金面穩健，對住宅市場是一個良好的訊號。

中信泰富物業代理有限公司董事李肇文。

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