睇樓兩周即拍板！專才570萬「租轉買」荃景花園　業主39年賺五球

二手市場轉旺，加上見施政報告及本地息口均無變化，有租客決定「轉租為買」，擲570萬元買入荃景花園三房，呎價約11,515元。據知，該名買家來港已經兩年並租在荃灣區，睇中荃灣區配套完善及交通方便。



美聯物業高級分區營業經理鍾家豪表示，是次成交為荃景花園7座中層A室，實用面積約495平方呎，屬三房間隔。原業主最初以580萬元叫價放盤，最終減價10萬元，以570萬元沽出，呎價約11,515元。

↓↓荃景花園7座中層A室↓↓

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來港已兩年 見施政報告及息口無變化決定入市

至於，新買家為同區專才租客，來港已經兩年並租在荃灣區，因有感荃灣區配套完善及交通方便，早在兩星期開始睇樓，因見施政報告及息口均無變化，故決定入市買樓。

據悉，原業主1987年12月以約48.5萬元買入自住至今，持貨至今約39年，是次轉手帳面升值約521.5萬元，單位期內升幅近10.7倍。

荃景花園。

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