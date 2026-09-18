前跳水皇后伏明霞入市！7000萬買愛都大廈　業主原來係神秘富豪？

住宅樓市向好，市場再錄名人入市個案。前「跳水皇后」伏明霞及其子女，新近擲近7,000萬元買入中半山愛都大廈四房連車位，呎價2.4萬元。單位由已故神秘富豪「的士招」招友全的妻子、二房招鍾群英持有，22年帳面升值5,000萬元或2.5倍。



資料指，是次成交為中半山愛都大廈3座低層E室，實用面積2,888平方呎，屬四房間隔，在9月上旬以7,000萬元連車位沽出，呎價約2.4萬元。

買家為前「跳水皇后」伏明霞及其子女

至於，新買家以公司名遠英有限公司（NATION WINNER LIMITED）入市，其公司董事為伏明霞（FU,MINGXIA），料為前「跳水皇后」伏明霞，而公司股東亦包括梁皓嘉（LEUNG, HO KA）及梁司渝（LEUNG, SZE YU），為伏明霞與前財政司司長梁錦松的兩名子女。

參考恒生網上銀行估價顯示，單位連車位估價為6,818萬元，較是次成交價高182萬元或2.7%。

原業主已故神秘富豪招友全 22年升值2.5倍

至於，單位原業主為已故神秘富豪「的士招」招友全，他在2004年以2,000萬元連車位買入，上述物業在招友全離世後於2014年成為遺產物業，並由其二房招鍾群英（CHIU CHUNG KWAN YING）承繼，單位至今22年轉手，帳面獲利5,000萬元，期內升值2.5倍。

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