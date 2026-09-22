「最牛散戶」徐留胜1.15億沽淺水灣道豪宅　持貨近20年勁賺6000萬

雖然近期豪宅市場走勢轉強，不過依然有名人沽貨套現。有「最牛散戶」之稱的徐留胜，市傳最新以約1.15億元沽出淺水灣道117號Grosvenor Place一伙中層戶。



據代理消息，上述成交個案為淺水灣道117號Grosvenor Place中層戶，實用面積1,975平方呎，市傳最新連一個車位以約1.15億元沽出，成交呎價約58,228元。

翻查資料，上述豪宅單位原業主為徐留胜（XU LIUSHENG），早於2007年10月以5,500萬元買入，即持貨接近20年，帳面升值約6,000萬元，升幅約1.09倍。

徐留胜高頻交易實現複利增長 被譽為「最牛散戶」

值得留意，徐留胜（XU LIUSHENG）是深圳凱富投資董事長，畢業於復旦大學少年班，於證券市場沉浮多年，形成了他獨樹一幟的盈利模式，即以高頻交易方式獲取確定性的收益並實現複利增長，在投資界上有「最牛散戶」之稱。

淺水灣為傳統豪宅地段，區內屋苑包括影灣園、Grosvenor Place（圖中單幢住宅大廈）、保華大廈、淺水灣大廈等。（蔡偉南攝）

徐留胜去年11月斥3.42億購深水灣道洋房

徐留胜近期在香港也有投資豪宅市場，如在2025年11月份，他向雅居樂（03383）主席陳卓林之子陳思樂相關人士，以3.42億元買入深水灣道39號一幢洋房，成交呎價約87,089元。該洋房實用面積約3,927平方呎，連花園及天台，並附兩個車位。

而上址深水灣道39號洋房，原由陳思樂相關人士於2015年7月以3.52億元向針織商人羅建生購入，當時呎價約89,636元，仍為整個項目歷來最高呎價紀錄。相隔逾10年後轉售，帳面蝕約1,000萬元，跌幅約2.8%。

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