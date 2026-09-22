九龍東甲廈寒冬　外資財團都頂唔順！3.4億放售觀塘絲寶大廈兩層

金融業造好帶動甲廈交投氣氛，有外資財團續放售相關資產。世邦魏理仕表示，獲委任出售觀塘偉業街108號絲寶國際大廈27樓及28樓全層寫字樓，總建築面積約34,616平方呎。



據了解，上述寫字樓業主為由美國私募基金安祖高頓及印度船王CHELLARA M家族合組的財團。是次出售的物業市值近3.4億元，呎價約9,800元，較8年前的買入價折讓近三成。



是次出售的27樓及28樓，屬頂層相連兩層寫字樓，建築面積各約17,308平方呎，兩層合共總建築面積約34,616平方呎，並包括位於大廈2樓的6個停車位，以及兩幅外牆專屬招牌位。物業享有海景及開揚城市景，將按「現狀」以交吉形式出售。

業主為外資基金及印度船王家族

據悉，上述物業市值近3.4億元，呎價約9,800元。原業主以公司名義「MONTANA I (BVI) LIMITED」登記，為外資基金安祖高頓及印度船王CHELLARA M家族合組的財團名下所有。該財團於2018年初以超過20.4億元，大手購入該廈18至21、23、25至28樓共9層連57個車位，總建築面積共153,856平方呎。

是次出售的27樓及28樓，建築面積各約17,308平方呎，兩層合共總建築面積約34,616平方呎。（蔡偉南攝）

8年前共約4.79億買入 造價瀉近三成

而上述大廈27及28樓於當年以約4.79億元購入，按市值近3.4億元計算，物業價值於八年間滑落近3成。

值得留意，上述外資財團已於今年6月，以約1.26億元連三個車位沽出同廈18樓全層，呎價約7,476元，持貨8年帳蝕8,800萬元或逾四成離場。

陸續接獲中資機構入市

世邦魏理仕香港資本市場部董事總經理兼主管甄浚岷表示，隨着本港甲級寫字樓價格經歷一段時間調整，優質商廈的入市門檻已回落至較具吸引力的水平。另外，近期大廈亦接連錄得具內地背景的企業及買家入市，反映部分中資機構對觀塘海濱甲級寫字樓的接受程度正在提高。

觀塘偉業街108號絲寶國際大廈。（資料圖片）

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