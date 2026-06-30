外資財團慘敗！觀塘絲寶集團大廈全層蝕四成沽　台灣駐外代表接貨

九龍東商廈空置率持續高企，有財團寧願劈價沽貨套現。由美國私募基金安祖高頓及印度船王CHELLARA M家族合組的財團，最新以約1.26億元連三個車位沽出觀塘絲寶集團大廈18樓全層，呎價約7,476元，較近一年半前之放售呎價低約15.1%。另外，該財團持貨8年，帳面慘蝕8,800萬元離場，物業價值大幅蒸發逾四成。



新買家來自台灣背景

涉及物業為觀塘偉業街108號絲寶國際大廈18樓全層，面積逾16,800平方呎，於本月初以約1.26億元連三個車位沽出，呎價約7,476元。資料顯示，物業新買家以公司名義作登記，其董事為一名陳姓台灣人士，與「駐緬甸臺北經濟文化辦事處」之首席代表同名，不排除為同一人。

涉及物業為觀塘偉業街108號絲寶國際大廈18樓全層，實用面積逾16,800平方呎。（蔡偉南攝）

外資基金夥印度船王8年前逾20億掃九層

另外，原業主以公司名義「MONTANA I (BVI) LIMITED」登記，為外資基金安祖高頓及印度船王CHELLARA M家族合組的財團名下所有。該財團於2018年初以超過20.4億元，大手購入該廈18至21、23、25至28樓共9層連57個車位，總建築面積共153,856平方呎。

2018年18樓買入價2.14億 大插水41%

而上述大廈18樓早於2018年以約2.14億元購入，持貨8年至今沽出，帳面勁蝕8,800萬元或約41.1%。

放售年半終易手 成交呎價較叫價跌逾15%

值得留意，上述商廈單位曾於去年初推出市場放售，業主當時意向呎價為8,800元。換言之，物業的最新成交呎價較近一年半前之放售呎價低約15.1%。

觀塘偉業街108號絲寶國際大廈。（資料圖片）

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