何文田豪宅嘉多利山花園銀主盤2450萬放售　呎價15600元

二手市場轉旺，銀主亦加快出貨。何文田布力架街豪宅嘉多利山花園一伙三房單位，新近淪為銀主盤，被銀主委託世邦魏理仕按「現狀」形式及交吉出售，意向價為2,450萬元，呎價約15,600元。



資料指，是次推售單位位於布力架街34B至C號嘉多利山花園低層B室在連11號車位，實用面積約1,564平方呎，屬三房雙套連工人房間隔，銀主新近以意向價為2,450萬元出售，呎價約15,600元。

世邦魏理仕香港資本市場部資深董事黃懿誠表示，本地住宅市場明顯回暖，主要受一手住宅帶動，二手樓市亦見觸底回升，買家入市態度轉趨積極，整體交投氣氛顯著改善。預計可吸引用家歡迎，特別是家庭客。

何文田布力架街豪宅嘉多利山花園。

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