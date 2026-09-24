華潤隆地斥4.4億再掃葵涌兩酒店　合共330個房間　擬改作學生宿舍

學生宿舍市場持續熾熱。華潤隆地自今年3月購入葵涌「悅品酒店．荃灣」改作學生宿舍後，最新再斥資4.4億元購入位於葵涌的兩幢酒店，總樓面面積約157,906平方呎，共涉330個房間，呎價約2,786元，擬改裝作學生宿舍。



計入上述兩單成交，該集團今年暫共購入3幢酒店，房間數目共913間，涉資近14億元。另外，該批酒店皆曾由鄧成波家族持有，以銀主盤形式出售。



該批酒店包括葵涌圳邊街15至19號「旭逸酒店．荃灣」，位處打磚坪街交界，前身為工業大廈，於2013年獲批豁免書改建為酒店，並於2017年第四季正式營運。項目樓高24層，建築面積約107,438平方呎。酒店地下設有停車場，3至22樓為客房樓層，共提供160間客房，每層平均8間房，平均實用面積約300平方呎，料可提供480個床位。

華潤隆地頻出手 今年先後購入三幢酒店

另一幢為葵涌嘉慶路12號「旭逸雅捷酒店」，位於葵定路交界。項目樓高21層，建築面積逾50,468平方呎。酒店地下設有停車場，2至20樓為酒店房間，提供170間客房，每層提供8至9間房。

值得留意，華潤隆地已於今年3月份，斥約9.53億元購入青山公路葵涌段443號「悅品酒店．荃灣」。該酒店樓高30層，總建築面積約為292,961平方呎，提供583個房間，平均每間客房作價163萬元。

其中一幢正式招租 單人套房月租9600元起

該項目早前命名為「博譽Brim Youth」學生公寓，提供約900個學生宿位，涵蓋單人套房及雙人套房共6款戶型，面積由約163至260平方呎。項目早前亦推出招租，單人房月租由9,600元起，雙人房月租由6,500元起。

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。