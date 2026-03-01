鄧成波家族悅品酒店‧荃灣9.53億沽　華潤隆地承接、擬作學生公寓

舖王鄧成波家族旗下悅品酒店‧荃灣在2025年4月份推出招標放售，早前《香港01》接獲市場消息，該酒店以約9.5億元沽出予華潤隆地。最終該酒店落實以約9.53億元易手，平均每間客房作價163萬元，新買家華潤隆地計畫將該物業改造為學生公寓，提供約900個宿位。



高力及萊坊公佈，聯手協助華潤集團旗下華潤隆地正式簽署買賣合同，以約9.53億港元購入位於葵涌青山公路的一處酒店物業。

高力香港資本市場及投資服務部主管翟聰表示，成交物業為悅品酒店‧荃灣，位於葵涌青山公路葵涌段443號，總建築面積為29.3萬平方呎，共提供583間客房。整幢酒店設有6種不同的房型，高層房間具景觀開揚城市景； 同時亦設有會議室、健身室、戶外花園等設施，設備完善。據悉，華潤隆地將計劃在改造客房的同時，於公共區域增設適合學生使用的配套設施，並提供多元化增值服務，致力打造現代化優質學生社區。

萊坊執行董事及大中華區私人客戶主管麥子興稱，上述交易為今年金額最大、最受市場矚目的酒店買賣。近期香港地產市場錄得多宗大額交易，涉及各種物業類型，其中酒店及具學生宿舍改裝潛力的物業尤其受關注，反映政府對增建學生宿舍的政策支援成效顯著，以及企業和投資者對香港資本市場信心回升。隨著内地企業於本港地產市場越趨活躍，萊坊認為中資企業將為本地物業投資市場的復甦增添動力，預料本年將陸續出現其他大額成交。

前身為工廈紅A中心、鄧成波家族改裝為酒店

2025年12月初，已有市場消息透露，該幢酒店最新獲華潤隆地斥資約9.5億元買入，並正進行盡職審查，預計日後將會用作學生宿舍。該幢酒店提供583間客房。該酒店早前市場估值約13.8億元，是次成交價較估值低約31%或4.3億元。據悉，該酒店前身為工廈紅A中心，由鄧成波家族於2012年斥資5.28億元收購，其後改裝為酒店。

葵涌青山公路443至451號悅品酒店‧荃灣樓高30層，於2018年完成物業翻新開業，總建築面積約為292,961平方呎。酒店提供583間客房，設有6種不同的房型，高層房間具景觀開揚城市景。低層地下及高層地下提供餐飲服務，配有會議室、美容院和健身室等設施。酒店全幢在今年4月份推出放售，市場估值為13.8億元。

鄧成波家族2012年5.28億收購、花6年改裝酒店

資料顯示，酒店前身為工廈紅A中心，舖王鄧成波家族於2012年初，以5.28億元向恆隆地產購入全幢大廈，並用6年時間將大廈進行改建及翻新成酒店。

