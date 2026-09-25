大埔林海山城累售逾50伙、套20億　3300呎現樓花園洋房登場｜多圖

希慎興業（0014）及香港興業國際（0480）合作發展的大埔林海山城，過去一年售出逾50伙、套現近20億元。當中包括13宗大額洋房成交，總成交額逾12億元。



香港興業國際銷售及市場推廣助理總經理陳永盟表示，截至今年9月23日，林海山城累計售出及出租物業達192伙，當中包括22幢洋房；套現逾52億元，項目成為了不少本地及跨境高淨值家族持有的資產。

山城徑20號洋房由知名設計團隊OVO設計

希慎興業寫字樓業務及住宅業務總監葉慕貞表示，今日首度開放的山城徑20號洋房，由知名室內設計團隊OVO設計，從三代家人的共聚、安居、成長及社交需要出發，建構自然和諧地「同堂而各得其所」的共居生活空間。

↓↓山城徑20號洋房↓↓

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山城徑20號洋房實用面積約3,308平方呎，屬5房2套間隔，另503平方呎花園、539平方呎天台，另設車庫，全屋以沉穩大地色系為基調。

地下客飯廳直通戶外花園引入自然景緻，頂層天台更設有戶外餐椅與休閒沙發區。地下客飯廳區實用面積逾430平方呎，樓底高逾3.6米高，客廳以奶白色弧形長沙發、特色木質單椅及茶几勾勒出現代感休憩場景。飯廳擺放8人圓形餐桌配搭質感餐椅。

2樓全層約775平方呎，主人套房擁吐露港景致，實用面積約564平方呎，位處同層並以走廊相隔的獨立書房，色調諧和陳設精選，將休憩、辦公的二人世界完美串連。1樓專為長者規劃約350平方呎靜謐睡房連偏廳的專屬天地，兼顧休息、私隱與便利的養生氛圍。

↓↓林海山城住客會所CLUB LUCCA↓↓

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