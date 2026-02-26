豪宅加稅前買入！豪客近1.5億購林海山城洋房　趕尾班車勁慳328萬

政府昨（25日）宣讀最新一份財案，提及將售價逾1億元的豪宅印花稅上調至最高6.5%，定於今日生效。該措施公佈之後，即日有買家趕生效前入市，涉及香港興業（0480）與希慎（0014）合作發展大埔林海山城，屋苑一座洋房於昨日以逾1.45億元成交，呎價約27,500元。該買家料慳稅約328萬元或約53%。



上述成交物業為大埔林海山城林海徑5號屋，實用面積5,297平方呎，外連1,643平方呎花園及963平方呎天台。物業於昨日以逾1.45億元成交，呎價約27,500元。據成交紀錄冊顯示，買家採90天現金付款計劃，先付樓價的5%作為訂金，其餘95%樓款須於臨約日期的90天內付清。

趕新措施生效前入市 料慳稅約328萬

該買家昨日趕新印花稅條例生效前入市，僅須繳付4.25%印花稅，涉資約619萬元。若於現時買入，稅率將調高至樓價6.5%，稅款隨即飆升至逾946萬元，變相令入市成本增加近328萬元或約53%。