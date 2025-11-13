大埔林海山城累售145伙　八千呎巨型洋房首度曝光｜多圖

希慎興業（0014）及香港興業（0480）合作發展的大埔林海山城，開放兩幢連裝修洋房予傳媒參觀。發展商稱，兩幢洋房將於短期內招標，並即日開放予準買家預約參觀。



香港興業國際集團銷售及市務助理總經理陳秀珍表示，項目開放的兩幢洋房，分別為山城徑1號洋房，以及林海徑1號洋房，兩幢洋房均會於短期內推出招標，將參考本項目過往的成交價。

兩幢巨型洋房短期內招標

其中一幢為林海徑1號洋房，實用面積及8,030平方呎，採六套房間隔，更為整個項目最大的洋房。地下客飯廳近1,300平方呎，地下前後花園約2,767平方呎，天台花園約1,349平方呎，戶外空間總計約4,116平方呎。地面層家庭廳改為私人健身室，設跑步機、單車機和重力訓練設施，同時設獨立浴室和桑拿房。

設私人健身室 提供跑步機、單車機、獨立浴室、桑拿房

林海徑1號洋房提供六套房間隔，其中主人套房940平方呎，連近300平方呎雙平台，其餘其餘5套房連露台及平台面積由約260平方呎至逾600平方呎不等。

↓↓林海徑1號洋房↓↓

另一幢為山城徑1號洋房，實用面積6,268平方呎，洋房樓高三層，呈「L」形佈局採五房四套間隔，設花園2,404平方呎、平台590平方呎，以及天台983平方呎。

↓↓山城徑1號洋房↓↓

林海山城全盤累售145伙、套現37.6億

陳秀珍續指，大埔林海山城全盤累售145伙，合共套現37.6億元，平均成交呎價16,721元。若細分兩類洋房，其中林海徑洋房面積由5,281至5,341平方呎，平均呎價27,458元；而山城徑洋房面積由3,245至3,506平方呎，平均呎價19,365元。

她又提到，該樓盤買家之中，內地客及新香港人佔比大約3成，預計相關佔比保持平穩。