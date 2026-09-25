中秋前入市！準新人350萬買荃德花園2房　上手30年勁賺2球｜多圖

二手市場轉旺，有持貨30年的長情業主沽貨離場，最新以350萬元沽出荃灣荃德花園一伙兩房戶，帳面升值約231萬元，升幅約2倍。至於，新買家為準新婚客，因見施政報告及美國加息後普遍市場無太大轉變，決定入市。



準新人中秋正日前入市

美聯物業高級分區營業經理鍾家豪表示，上述成交為荃灣荃德花園B座中層F室，屬兩房間隔，實用面積341平方呎，原業主因見單位開始變舊，但有感裝修需要花費幾十萬，故決定換樓，單位最初以360萬元叫價放盤，單位最終以350萬元沽出，實用呎價10,264元。

至於，新買家為準新婚客，睇樓約三星期，因見施政報告及美國加息後普遍市場無太大轉變，決定在農曆八月十四日「迎月夜」入市。

↓↓荃德花園B座中層F室↓↓

30年升值231萬元

原業主早於1996年以119萬元買入上述單位，持貨至今30年，是次轉手帳面升值231萬元，單位期內升值近兩倍。鍾家豪續指，本月愉景新城暫錄近70二手成交，當中近40%為投資客或長線收租客，成交量較上月同期多約5%。

荃灣荃德花園。

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