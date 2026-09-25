三老友夾錢買深水埗樓　44年後「下落不明」　現推拍三分之一業權

三名老友早於40多年前合資買入單位，豈料歲月流逝，三人的聯繫竟完全中斷！涉及深水埗一個連天台舊樓單位，其中一名長住該單位的業主離世後，其遺產執行人決定將名下的三分之一業權，以80萬元推出拍賣。



雖然單位以「交吉」形式推拍，但面對部分業權持有人「下落不明」的情況，新買家接手若想以正常市價出售，可能隨時要化身偵探「尋人」，以釐清其餘業權。



涉及單位為深水埗置福大廈一伙頂層天台戶，實用面積237平方呎，採一房間隔，外連188平方呎天台。單位將於下月7日（周三）以80萬元，以交吉形式推拍三分一有契遺產業權，而整個單位的銀行估價約300萬元。

↓↓深水埗置福大廈頂層天台戶↓↓

三老友40餘年前合資買樓 歲月流逝各散東西

忠誠拍賣發言人表示，該單位原本由三名朋友於1982年合資，以約31.2萬元購入，三人當時以「分權共有」形式，各持有三分之一的業權。

惟時過境遷，其中一名原業主雖仍居住於上址，惟已與另外兩名朋友失去聯絡。目前該名自住的原業主已去世，其名下的三分之一業權已交由遺產執行人持有。據單位內籠相片可見，單位裝修風格陳舊，天花板及牆身出現批蕩剝落的情況，另屋內仍存有原業主生前使用的物品及傢俬。

餘下業主「一死一失蹤」

至於其餘兩名業主的狀況，據了解，其中一名佔三分之一業權的業主已經離世且沒有後人，而最後一名業主則處於失聯狀態。由於部分業主相繼離世及失聯，導致該單位目前的整體業權狀況相對複雜。

「殘契樓」難做按揭 轉售需過五關斬六將

值得留意的是，這類「殘契樓」由於並無完整業權，一般難獲銀行承造按揭，買家很大機會需要Full Pay入市。更重要的是，即使買家順利買入這三分之一業權，日後若想將單位以正常市價出售，必須先釐清其餘三分之二的業權誰屬，並與其他業權持有者成功協訂出售全部業權。

深水埗置福大廈。（資料圖片）

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