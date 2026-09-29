明益屋企人？深井麗都花園靚裝兩房518萬沽 8年蒸發逾1球｜多圖
撰文：黃祐樺
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二手市場轉旺， 惟市場仍有不少蝕讓成交，當中深井麗都花園兩房單位新近以518萬元沽，高網上銀行估價5%，上手8年帳面蒸發132萬元。至於新買家為業主區內親友，因鍾情單位可望無邊際海景及有新裝修，決定入市。
晉誠地產高級營業經理鄧錦雄表示，是次成交為深井麗都花園1座低層H室，實用面積579平方呎，望海景兩房單位。原業主因家庭組合有變，因而有需要換樓，單位最初以540萬叫價放盤，放盤一星期獲洽購，經議價22萬元後，最終以518萬沽出，呎價8,946。
↓↓深井麗都花園1座低層H室↓↓
高銀行估價5%
至於，新買家為業主區內親友，因鍾情單位可望無邊際海景及青馬橋全景，加上單位有新裝修，決定拍板購入。另據恒生網上銀行估價資料，上述單位銀行估價為493萬元，即最新成交價較估價高5%。
8年帳蝕132萬
據知，原業主在2018年以650萬購入，持有至今8年，是次轉手帳面蝕讓132萬元，單位期內貶值約20%。
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