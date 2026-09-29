明益屋企人？深井麗都花園靚裝兩房518萬沽　8年蒸發逾1球｜多圖

二手市場轉旺， 惟市場仍有不少蝕讓成交，當中深井麗都花園兩房單位新近以518萬元沽，高網上銀行估價5%，上手8年帳面蒸發132萬元。至於新買家為業主區內親友，因鍾情單位可望無邊際海景及有新裝修，決定入市。



晉誠地產高級營業經理鄧錦雄表示，是次成交為深井麗都花園1座低層H室，實用面積579平方呎，望海景兩房單位。原業主因家庭組合有變，因而有需要換樓，單位最初以540萬叫價放盤，放盤一星期獲洽購，經議價22萬元後，最終以518萬沽出，呎價8,946。

↓↓深井麗都花園1座低層H室↓↓

高銀行估價5%

至於，新買家為業主區內親友，因鍾情單位可望無邊際海景及青馬橋全景，加上單位有新裝修，決定拍板購入。另據恒生網上銀行估價資料，上述單位銀行估價為493萬元，即最新成交價較估價高5%。

8年帳蝕132萬

據知，原業主在2018年以650萬購入，持有至今8年，是次轉手帳面蝕讓132萬元，單位期內貶值約20%。

深井麗都花園。

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。