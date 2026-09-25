居屋閃電成交！放盤兩日340萬沽　龍蟠苑長情業主40年勁賺逾三球

二手市場轉旺，鑽石山居屋龍蟠苑一伙一房戶放盤僅兩日，即以未補地價340萬元沽出，呎價8,877元。原業主於1986年以23萬元買入單位，持貨約40年，帳賺逾三球離場。



世紀21聯席董事劉倩彤表示，是次成交為鑽石山龍蟠苑E座中層16室，實用面積383平方呎，屬一房間隔，向東望內園開揚景觀，原業主最初以未補地價350萬叫價放盤，僅兩日後獲綠表買家洽購，經輕微議價10萬元後，最終以340萬元沽出，呎價為8,877元。

1986年買入價僅23萬 勁升近14倍

據知，原業主早於1986年以未補地價23萬元一手當年買入，持貨至今40年，是次轉手帳面勁賺317萬元，期間期內勁升近14倍。

鑽石山龍蟠苑。

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