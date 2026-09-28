樓價回升！8月私樓升0.06%報320.5點　今年樓價累升6.97%

據差餉物業估價署最新資料，2026年8月私樓售價指數報320.5點，按月回升0.06%，今年樓價累升6.97%，若與2021年9月的歷史高位398.1點比較，樓價至今累跌約19.5%。



按戶型劃分，中小型單位（A、B、C類）樓價報322.4點，按月表現持平；大型單位（D、E類）報288.4點，按月升約0.42%。

E類大單位按月升最多

至於細分各類戶型，A類單位（實用面積431平方呎或以下）報340.3點，按月表現持平0.35%。B類單位（實用面積431至752平方呎）報312.5點，按月表現持平。C類單位（實用面積753至1,076平方呎）報306.8點，按月升0.16%。

D類單位（實用面積1,076至1,721平方呎）報289.8點，按月升約0.42%。E類（1,722平方呎或以上） 單位報284.1點，按月升約0.46%。

料全年樓價升約5%

奧雅納資產管理分析師胡朗軒表示，香港樓市自從第三季起，正式轉入「整固期」，市場各方展現出觀望態度。隨著美國9月宣布加息0.25厘，主流預期美國年底再加息1次，預料屆時本地主要銀行有機會溫和跟隨上調最優惠利率（P）0.125厘。息口走向已轉變，略為影響買家入市意慾，2026年香港樓市基調依然樂觀，即使在較壞情況下，仍然估計全年樓價仍有約5%升幅，全年成交量則維持在68,000至72,000宗的水平。

展望後市，宏觀通脹壓力令美國年底息口仍具變數，一個月拆息（Hibor）短期內料維持在2.5%至3%的平穩區間，意味H按用戶仍然以3.25厘封頂息供樓。

料下半年樓價走勢「橫行消化、反覆整固」

在一手市場方面，成交量在經歷前期的集中釋放後有所回落，面對當前的觀望氣氛，發展商普遍採取「貼市價、穩步推盤」的策略，並配合多元化財務計劃吸引用家，市場焦點將集中於定價具吸引力及具話題性的項目。在利好因素已部分消化、但基本面依然穩固的拉鋸格局下，下半年樓價走勢預計將以「橫行消化、反覆整固」為主。

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