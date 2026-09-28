日出康城凱柏峰I錄4宗撻訂　眾買家遭殺訂至少10%　合共逾535萬

由信置（0083）、嘉華國際（0173）、招商局置地（0978）及港鐵（0066）合作發展的將軍澳日出康城凱柏峰I，新近錄4宗撻訂個案，眾買家採建築期付款計劃，惟今撻訂收場，料各遭發展商殺訂至少10%，合共535.2萬元。



據成交紀錄冊顯示，最新四伙撻訂單位為凱柏峰I 第1A座17、28、30、39樓B室，同屬三房間隔，實用面積721平方呎，眾買家於2022年7月各以1,299.44萬元及1,366.08萬元買入，眾買家當時同樣採建築期付款計劃。

惟上述4伙在2026年9月23日被取消交易，料各損失樓價10%，涉及金額約129.9萬至136.6萬元，合共535.2萬元。

將軍澳日出康城凱柏峰。

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