北角維峯．浚匯一房戶撻訂　長成交期買家3年後棄購　輸一球訂金

恒地（0012）旗下北角維峯．浚匯錄一宗撻訂，買家在3年後選擇棄購，料遭發展商殺訂至少10%，約100萬元。值得留意的是，上述撻訂戶由8月7日起已經停售。



據成交紀錄冊顯示，最新撻訂單位為維峯．浚匯30樓C室，屬一房間隔，實用面積265平方呎，買家於2023年1月以1,003.485萬元買入，該買家1100天長成交期付款計劃。同時獲「許可入住」優惠及「特別對消回贈」優惠等。

3年後終止買賣 料輸100萬訂金

買家可以在簽署臨時買賣合約時繳付樓價的5％，再在30天及60天內各多繳付樓價的5％，最後在1100天內繳付餘下樓價的90%。

惟單位在2026年8月6日被取消交易，即買家在3年後終止買賣並棄購，料損失樓價10%，即約100萬元。

恒地（0012）旗下北角維峯．浚匯。

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