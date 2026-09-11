北角君譽峰納米開放式撻訂　買家5日棄購　料遭發展商殺訂近27萬

恒地（0012）旗下已屬現樓的北角君譽峰錄一宗撻細訂個案，涉及一伙樓價539.61萬元的開放式單位，買家於5日後棄購，料輸近27萬元訂金。



據成交紀錄冊顯示，是次撻訂單位為君譽峰23樓E室，實用面積205平方呎，屬開放式間隔，於2026年9月初以539.61萬元沽出，呎價約26,322元，當時買家採90天現金付款計劃。

5日後棄購 殺訂近27萬

不過，該買家於5日後棄購，最新顯示為簽訂臨時買賣合約後交易再未有進展，反映買家已棄購，料單位終遭發展商殺訂樓價5%，料合共涉及近27萬元。

恒地（0012）旗下已屬現樓的北角君譽峰。

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