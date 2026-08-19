撻完又撻！傲瀧特色戶2個月前9369萬重沽　今再撻訂輸逾936萬訂金

有「明星屋苑」之稱、新世界（0017）旗下已屆現樓的西貢清水灣傲瀧，屋苑一伙特色戶在6月份以9,369.4萬元沽出，惟最新顯示為撻訂，發展商殺訂逾936萬元。



值得留意，該單位在2020年2月份曾以逾1.45億元沽出，惟在今年5月撻大訂終止買賣合約，意味即使該單位相隔六年賣平超過5,000萬元，依然再次撻訂。



特色戶事隔兩個月再撻訂

據成交紀錄冊顯示，是次撻訂重售後再一次撻訂的單位為傲瀧Penthouse Triplex 1 A室，實用面積3,372平方呎，屬四房間隔，連平台及天台特色戶，於2026年6月以9,369.4萬元連兩個車位沽出。

買家在簽署臨時買賣合約時支付樓價5%，及在7月2日多支付樓價5%，最後要在2026年11月付清餘下樓價90%。惟單位事隔兩個月後，在2026年8月19日顯示為終止買賣合約，料遭發展商殺訂10%訂金，逾936萬元。

西貢清水灣傲瀧。

曾於2020年以逾1.45億沽 撻訂重售賣平逾5134萬

可留意是，上述單位曾於於2020年2月28日以逾1.45億元不連車位沽出，惟在今年5月撻大訂終止買賣合約，及後在6月以9,369.4萬元連兩個車位沽出重新沽出，造價較逾6年前，賣平逾5,134萬元。

換言之，上述Penthouse Triplex 1 A室已經歷兩次撻大訂，而發展商亦未有作出新一輪銷售安排。

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