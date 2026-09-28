中環雅盈峰三房戶9443.4萬沽　呎價7.53萬破頂、較舊紀錄貴4.6%

盈大地產（0432）及資本策略地產（0497）發展的中環半山項目「雅盈峰」，今日（28日）透過招標形式售出一伙三房兩套標準單位，成交呎價高見75,306元，刷新項目呎價新高紀錄，也較同項目舊紀錄呎價72,000元，高出4.6%。



盈大地產銷售及市務總監陳惠慈表示，是次售出的30樓B室，實用面積1,254平方呎，連車位成交價9,443.4萬元、呎價75,306元，除創項目呎價新高外，同時刷新項目3房戶成交價紀錄，買家成交期為60日。

項目今年初推出至今累售92伙，佔全盤單位總數99伙的93%，總成交金額近31億元。

盈大地產銷售及市務總監陳惠慈。

新呎價紀錄較舊紀錄推高4.6%

值得留意，雅盈峰上一個呎價紀錄為今年7月份沽出的26樓B單位，實用面積為1,254平方呎，三房兩套連工作間戶型，招標成交價9,028.8萬元，呎價72,000元。意味最新成交新高呎價75,306元，較舊紀錄高出4.6%。

資料顯示，「雅盈峰」提供99伙，實用面積由約380平方呎至2,523平方呎，標準戶型涵蓋一房至四房兩套，主打三房或以上大宅，另設連平台及天台特色單位。

中環半山項目「雅盈峰」。

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