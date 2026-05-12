賭王四太梁安琪夥媳婦奚夢瑤入市　近1.7億買中環雅盈峰全層三伙

市場再錄名人入市。賭王四太梁安琪最新夥媳婦奚夢瑤，以近1.7億元買入中環半山雅盈峰高層全層三伙，當中最貴一伙以6,874萬元連車位及全屋傢俬沽出，呎價約64,000元，屬項目呎價新高。



大手客近1.7億買雅盈峰全層三伙

資料指，是次成交為中環半山雅盈峰在今年3月以招標形式沽出高層全層三伙，合共涉資近1.7億元。成交單位涉及為A至C室，實用面積1,017至1,074平方呎，成交價約由4,882萬元至6,874萬元，呎價約由48,000元至64,000元。

當中最貴一伙為高層B室，實用面積1,074平方呎，以約6,874萬元連車位及全屋傢俬沽出，呎價約64,000元，屬項目呎價新高。

中環半山雅盈峰。

新買家為賭王四太梁安琪及媳婦奚夢瑤

至於，新買家分別以三間公司名義入市，涉及為「尚築置業有限公司 」、「富陞置業有限公司 」，以及「金標企業有限公司 」。

其中「尚築置業有限公司 」及「富陞置業有限公司 」的董事梁安琪（LEONG, ON KEI ANGELA ），料為賭王四太梁安琪。「金標企業有限公司 」的董事則為奚夢瑤（XI, MENGYAO ），料為四太梁安琪媳婦、兒子何猷君妻子奚夢瑤。

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