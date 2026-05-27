豪客1.78億掃中環雅盈峰兩伙　高層成交價破1億　呎價6.4萬雙破頂

盈大地產（0432）及資本策略地產（0497）發展的中環半山項目「雅盈峰」，今日（27日）獲一組買家斥資約1.78億元購入28樓全層，其中28樓A單位成交價超過1.03億元、呎價達6.42萬元，雙破頂刷新項目紀錄新高。



盈大地產銷售及市務總監陳惠慈表示，項目繼近日沽出高層連私人平台戶後，今日再錄大額成交，獲同一組買家斥資合共約1.78億元購入28樓全層。

雅盈峰累沽89伙、套現約28億

她續指，項目開售至今已累售89伙，佔總單位數目近九成，總成交金額約28億元。項目僅餘最後10伙高層單位，當中包括頂層天際特色連天台及平台戶等，計劃將繼續以惜售策略保留至現樓階段推出。

最新成交單位為項目28樓A單位及B單位，屬四房雙套房連化妝間及工作間及三房雙套房連工作間間隔，實用面積分別為1,608平方呎及1,254平方呎，成交價為逾1.032億元及7,498.92萬元，呎價為64,200元及59,800元。單位均座向東南，望香港動植物公園及香港公園。主人套房與客廳同向，同樣飽覽雙園美景。

中環半山項目「雅盈峰」。

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