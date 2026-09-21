華潤叡璟II加推68伙　入場費599.6萬　周日首輪銷售價單153伙

華潤置地（1109）西南九龍長沙灣發祥街叡璟 (THE STERLING) 第二期「叡璟II」，今日（21日）加推第2號價單涉及68伙， 折實平均呎價19,376元，撇除樓層、座數及景觀等因素，較首張價單折實平均呎價18,680元，輕微加價1%。



該樓盤落實在本周日首輪銷售開賣188伙，當中價單單位涉及153伙，入場費542.6萬元，項目截至中午12點已接獲逾2.3萬個認購登記，超額認購逾149倍。



加推68伙、入場費599.6萬

第2號價單涉及68伙，戶型涵蓋一房至三房，當中一房涉14伙，兩伙涉44伙，三房涉10伙，實用面積由322至730平方呎，價單售價由713.8萬至1,786.6萬元，價單呎價21,266至25,889元。扣除最高折扣優惠16%，折實售價由599.6萬至1,500.8萬元，折實呎價17,864至21,747元，折實套現約6.1億元。

當中入場單位為第5B座27樓C室，實用面積322平方呎，屬一房，入場費599.6萬元，折實呎價18,621元。

價單2號入場單位為第5B座27樓C室，實用面積322平方呎，屬一房，入場費599.6萬元，折實呎價18,621元。（黃祐樺攝）

本周日首賣188伙 價單佔153伙

另落實本周日首賣188伙，當中價單賣153伙，戶型涵蓋一房至三房，當中一房涉35伙，兩伙82伙，三房36伙，實用面積由307至730平方呎，價單售價由645.9萬至1786.7萬元，價單呎價20,153至25,889元。扣除最高折扣優惠16%，折實售價由542.6萬至1,500.8萬元，折實呎價16,930至21,747元。另外亦推出招標賣35伙三房及平台戶。

當中入場單位為5B座5樓D單位，實用面積308平方呎，屬一房間隔，扣除最多16%扣優惠後，折實價542.6萬元，折實呎價17,674元。

該批周日開售的單位中，入場單位為5B座5樓D單位，實用面積308平方呎，屬一房間隔，扣除最多16%扣優惠後，折實價542.6萬元，折實呎價17,674元。（黃祐樺攝）

大手客最多可選購4伙

華潤置地（海外）董事總經理施偉賢表示，入票客源方面，當中20%為大手客，30%為本 區客，20%為換樓客，30%為國內專才及海歸客等。而首輪銷售分A及B組，當中A組為大手客佔90伙，最多可買4伙，B組為普通買家，佔63伙，最多可買2伙，將視乎市況及需求決定加推步伐。

華潤置地施偉賢：香港持續低息、樓市剛性需求大

施政報告早前已公報，他續指報告會融入國家「十五五」規劃當中，將會推動整體香港經濟有一個非常穩健、健康的增長，會發揮非常正面的作用。息口方面，今次香港並沒有跟隨美國加息，而香港持續都處於一個相對低息的環境，剛性需求的規模龐大，樓市依然非常活躍。

、左起：華潤置地（海外）銷售及市場營銷總監孔建、華潤置地（海外）董事總經理施偉賢、華潤置地（海外）銷售及市場營銷副總監岑菲菲。（黃祐樺攝）

叡璟將劃分四期發展 第二期「叡璟II」樓花期為27個月

叡璟將劃分四期發展，並分階段落成，項目第一期預計關鍵日期為2028年11月25日，而第二期、第三期及第四期，預計關鍵日期分別為2028年12月25日、2029年1月25日及2029年2月25日。即今次第二期「叡璟II」樓花期為27個月。

2023年逾137億完成補地價

項目前身為長沙灣發祥街1號的潤發倉庫，由華潤集團及子公司華潤置地（海外）組成合資公司共同發展，分別持股55%及45%。在2023年1月底以逾137億元完成補地價，屬近年最大型的補地價個案，僅次於新地（0016）於2017年11月西貢十四鄉項目的159億元補地價；每呎樓面補地價約8,700元。

左起：華潤置地（海外）銷售及市場營銷總監孔建、華潤置地（海外）董事總經理施偉賢 、華潤置地（海外）銷售及市場營銷副總監岑菲菲。（黃祐樺攝）

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。