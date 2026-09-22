華潤叡璟II周日首輪價單開賣153伙　暫收逾2.5萬票　超額162倍

華潤置地（1109）西南九龍長沙灣發祥街叡璟 (THE STERLING) 第二期「叡璟II」，將於本周日（27日）首輪銷售153伙價單單位。項目最新收逾2.5萬票，超額認購逾162倍。



華潤置地（海外）董事總經理施偉賢表示，項目截至今日中午12時，接獲逾2.5萬個認購登記，超額認購逾160倍。客源分佈相對平均，除分支家庭客、投資客及自用客以外，亦不乏海歸客與內地客。

施偉賢又指， 項目與同屬華潤集團旗下的「city’super」合作，項目第2期入伙約一年內，住戶可享由city’super海港城店提供的「3小時叡環住戶直送服務」等。亦為以招標方式購入精選3房單位及特色單位之買家，送贈 「city’super super e-gold」一年會籍。

「都市綠洲」園境設計主題 綠化休憩空間12萬呎

華潤置地（海外）銷售及市場營銷總監孔建表示，項目整體園境設計以「都市綠洲」為主題，擁逾12萬平方呎綠化休憩空間，深受的大手客、本區分支家庭、換樓客、內地專業人士、國際專才、以海歸派追捧。

本周日首賣188伙 價單佔153伙

項目落實本周日首賣188伙，當中價單賣153伙，戶型涵蓋一房至三房，當中一房涉35伙，兩伙82伙，三房36伙，實用面積由307至730平方呎，價單售價由645.9萬至1786.7萬元，價單呎價20,153至25,889元。扣除最高折扣優惠16%，折實售價由542.6萬至1,500.8萬元，折實呎價16,930至21,747元。另外亦推出招標賣35伙三房及平台戶。

當中入場單位為5B座5樓D單位，實用面積308平方呎，屬一房間隔，扣除最多16%扣優惠後，折實價542.6萬元，折實呎價17,674元。

該批周日開售的單位中，入場單位為5B座5樓D單位，實用面積308平方呎，屬一房間隔，扣除最多16%扣優惠後，折實價542.6萬元，折實呎價17,674元。（黃祐樺攝）

大手客最多可選購4伙

首輪銷售分A及B組，當中A組為大手客佔90伙，最多可買4伙，B組為普通買家，佔63伙，最多可買2伙。

叡璟將劃分四期發展 第二期「叡璟II」樓花期為27個月

叡璟將劃分四期發展，並分階段落成，項目第一期預計關鍵日期為2028年11月25日，而第二期、第三期及第四期，預計關鍵日期分別為2028年12月25日、2029年1月25日及2029年2月25日。即今次第二期「叡璟II」樓花期為27個月。

2023年逾137億完成補地價

項目前身為長沙灣發祥街1號的潤發倉庫，由華潤集團及子公司華潤置地（海外）組成合資公司共同發展，分別持股55%及45%。在2023年1月底以逾137億元完成補地價，屬近年最大型的補地價個案，僅次於新地（0016）於2017年11月西貢十四鄉項目的159億元補地價；每呎樓面補地價約8,700元。

叡璟。（資料圖片）

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