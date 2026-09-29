油塘擎海I首批時光倒流10年前　代理：料可一Q清枱、有提價空間

越秀地產（0123）旗下油塘東源街及崇耀街新盤「擎海」（THE ATLAS）第一期擎海I，今日（29日） 公布首張價單，涉及128伙，折實平均呎價13,988元，入場費375.94萬元起。如以折實平均呎價計，要追溯至2016年推出的長沙灣單幢盤尚都，當時折實平均呎價13,847元，反映今次擎海I首張價單屬10年市區新低。



中原陳永傑：折實均價市區10年新低

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，「擎海」首張價單，涉及128伙，訂價比同區一手貨尾有近3成折讓，首張價單的平均折實呎價更創九龍市區新盤10年新低，實屬吸引，可惠及大眾，料首批單位可一Q清枱。

他續指，近年油塘已變身成臨海住宅區，新晉屋苑林立，而且租金有價有市，區內新晉物業的每呎租金普遍45至55元。「擎海」為臨海項目，擁無遮擋海景，亦有鐵路概念，加上戶型涵蓋一房至三房，預計其租金回報可逾4厘 。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。

美聯布少明：料即日沽清有加價加推空間

美聯物業高級董事布少明表示，「擎海I」首張價單訂價吸引，折實入場呎價創區內首批呎價逾10年新低，首批單位勢將即日沽清，有加價加推空間。 他又預期項目將以用家主導，佔整體買家比例約6成；而投資者比例則約佔4成。預料單位呎租約55元，租金回報率約4.5厘，另入場價吸引亦料可吸引年輕客。

美聯物業高級董事布少明。

前身越秀冷藏倉庫 2023年補地價13.46億

「擎海」前身為越秀冷藏倉庫，在2023年11月以13.46億元完成補地價，項目可建樓面共65.994萬平方呎，每呎約2,040元。

分三期共1339伙 料2028年12月底落成

而在2026年2月份，發展商就項目向地政總署申請預售樓花同意書，當時文件披露項目合共1,339伙，分三期發展，當中第一期涉617伙、第二期涉617伙、第三期涉105伙，預計落成日期為同於2028年12月底落成，樓花期約2年，目前已全部批出預售交件。

越秀地產（0123）旗下油塘東源街及崇耀街新盤「擎海」。

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