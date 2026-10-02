9月地產代理人數回升　最新報38363人　每5.9名代理爭一張單

根據地產代理監管局數據，截至今年8月底，全港的地產代理人數共錄得38,363人，較上個月的38,163人，按月多200人。較2022年2月高位42,408人，累跌4,045人或即跌約9.5%。



據地產代理統計數字，截至9月底，整體物業宗數共錄得6,427宗，按月大升659宗或11.4%，以9月份最新持牌代理人數計，約每5.9名代理爭一張單。

每5.9名代理爭一張單

持有地產代理（個人）牌照（俗稱大牌或「E牌」）的人數錄17,545人，按月多9人。而「S牌」營業員牌照，則錄20,818人，按月多191人。

至於反映分行數目的營業詳情說明書截至今年9月底錄得6,587份，按月多5份。

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