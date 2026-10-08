護老院1億「租轉買」元朗巨舖　不再捱貴租89萬　永倫回本有餘

與其每月捱近百萬貴租，倒不如斥資入市做業主？由「收租王」永倫集團持有的元朗泰利街樓上巨舖，最新以1.05億元易手。買家正是現租用該舖的護老院，其後每月可慳89萬元租金。



值得留意，原業主永倫集團早於29年前以9,100萬元「打包」買入該廈一籃子物業，如今單是拆售一層，套現金額已遠超當年的總買入價。



涉及物業為元朗泰利街1號大興大廈2樓全層，鄰近區內老牌知名食肆「大榮華酒樓」，建築面積約24,000平方呎，連約9,000平方呎平台。據悉，該舖位曾叫價約1.33億元，終於上月初以1.05億元易手，呎價約4,375元，較其叫價平約21.1%。

涉及物業為元朗泰利街1號大興大廈2樓全層，建築面積約24,000平方呎，連約9,000平方呎平台。（資料相片）

租客護老院買入自用 每月可慳89萬租金

該舖現由護老院租用，月租89萬元，租約期至明年1月。另據資料顯示，新買家採公司名義登記，其股東包括一名郭姓及李姓人士，正是該護老院之高層。換言之，是次成交屬現租客「由租轉買」，料節省租金開支。

當年9100萬購多個物業 現賣一層即夠冚本！

至於，該舖的原業主亦「非等閒之輩」，由「收租王」永倫集團於1997年斥9,100萬元，掃入該廈地下5個舖位及1至2樓一籃子物業。永倫集團持貨至今29年，僅沽出2樓，其銀碼已較當初入市價為高。

「收租王」永倫集團於1997年斥9,100萬元，掃入該廈地下5個舖位及1至2樓一籃子物業。（資料相片）

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