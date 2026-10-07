高價接火棒慘劇　楊奮彬蝕近6成沽長沙灣燒鵝舖　夠食158年燒鵝？

若在舖市高峰期入市，連資深投資者都「搞唔掂」！由錦華實業董事長楊奮彬持有的長沙灣青山道地舖，近期屢次降價後，最終以2,280萬元易手。他於2018年高位接貨，現「含淚」帳蝕3,120萬元或近六成。



該舖現由連鎖燒鵝食肆承租，若以該租客一隻燒鵝售價538元計算，楊奮彬今次蒸發的金額，可買5.8萬隻燒鵝。如果一日食一隻，則足夠食158年以上。



上述舖位位於長沙灣青山道250號地下，建築面積約1,596平方呎。據悉，該舖於去年曾開價5,500萬元，惟乏人問津之下劈價至2,800萬元放售，最終於上月底以2,280萬元成功沽出，累減約58.6%，呎價約14,286元。該舖現時由連鎖食肆「棋哥燒鵝餐室」承租，每月租金為8.4萬元，因此新買家可享4.4厘回報。

涉及舖位為長沙灣青山道250號地下，建築面積約1,596平方呎。（網上相片）

錦華實業楊奮彬持有 八年帳蝕近6成

資料顯示，該舖原業主以「錦華長榮有限公司（KAM WAH EVER GLORY LIMITED）」名義作登記，該公司股東為資深投資者、錦華實業董事長楊奮彬。他於2018年舖市高峰期間斥5,400萬元買入，持貨至今8年，帳蝕3,120萬元或57.8%，夠買5.8萬隻售價為538元的「棋哥燒鵝」。

當年高位接貨 買入價較上手貴近四倍

值得留意的是，若再追溯對上一手業主的買入紀錄，其早於2007年僅斥資1,148萬元入市。換言之，楊奮彬於2018年高位接貨時，其買入價較上一手業主貴了近四倍！

長沙灣青山道250號地下。（網上相片）

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