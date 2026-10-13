SIERRA SEA第2C(2)期暫收逾13000票　超購逾90倍　夥中銀推按揭

新地（0016）發展的西沙住宅項目SIERRA SEA第2C（2）期落實本周六首輪價單銷售142伙，入場費538.22萬元起。發展商表示，截至昨日暫收逾13,000個購樓意向登記，以首輪價單142伙計，超購逾90倍。



暫收逾13000票 超購逾90倍

新地代理執行董事陳漢麟表示，是次收票當中，不乏之前期數的買家入票，自住或投資用途均有，對本周六銷情充滿信心。

另亦夥中國銀行推按揭計劃吸客，中國銀行（香港）個人金融產品部副總經理（貸款）劉寶萍表示，為第2C(2)期SIERRA SEA買家提供專屬「特優先P後H」按揭計劃，首2或3年息率低至P-2.32%，即2.68%，另可獲1年旅遊保險作額外禮遇。

新地（0016）發展的西沙住宅項目SIERRA SEA第2C（2）期。

周六首輪價單銷售142伙 入場費538.22萬

本周六首輪價單銷售分兩組，A組大手客可購2至4伙，而 B組散客可購1至2伙，當中價單銷售142伙，包括100伙兩房，42伙三房。扣除最高15%優惠後，折實售價由538.22萬至971.72萬元，折實呎價12,517至15,483元。該批單位折實平均呎價為14,105元。

當中，入場單位及呎價最平單位為1座2樓J室，實用面積430平方呎，屬兩房間隔，扣除最高15％折扣優惠後，折實售價為538.22萬元，折實呎價為12,517元。

新地代理執行董事陳漢麟（左）

總補地價金額共涉逾196億

翻查資料，新地為該項目籌備超過20年，並曾為項目進行補地價，涉及金額高達196.4億元，為歷來最大單一補地價項目。

發展商首先於2017年以約158.9億元完成首階段補地價，涉及約497.66萬平方呎樓面，每呎補地價約3,193元。其後於2021年再以約37.2億元完成補地價，新增樓面面積106.46萬平方呎，每呎樓面地價約4,245元。及後再於2023年6月再完成修訂契約，涉及金額僅約145萬元。

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